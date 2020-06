Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une épée de Damocles au-dessus de la tête de Setién ?

Publié le 29 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Après le match nul concédé face au Celta Vigo samedi, Quique Setién ne semblerait plus avoir le soutien de son vestiaire. L’ombre Xavi planerait au-dessus de sa tête ainsi qu’une éviction.

« Ce qu'il nous arrive à l'extérieur ? Les entraîneurs doivent analyser ces situations. On a l'impression de perdre des points importants à l'extérieur et nous n'avions pas l'habitude de les perdre lors des saisons précédentes » . Voici le message clair que Luis Suarez a fait passer dans la foulée du nul concédé face au Celta Vigo samedi (2-2). Les choix de Quique Setién n’auraient pas été appréciés par le vestiaire selon Marca , en particulier les entrées en jeu d’Antoine Griezmann et d’Arthur Melo. En outre, le quotidien madrilène explique que seul un sacre en Ligue des champions lui permettrait de conserver son poste à la fin de la saison. Quelques heures après la parution de cette information, Xavi Hernandez a pris la parole en soulignant une nouvelle fois sa volonté de prendre les rênes de l’effectif du FC Barcelone.

Setién en danger, Xavi dépose sa candidature