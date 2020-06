Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi postule encore pour le Barça !

Publié le 28 juin 2020 à 22h00 par Th.B.

Xavi Hernandez a profité d’une visioconférence pour de nouveau clamer son envie de revenir au FC Barcelone, le club blaugrana connaissant un coup de moins bien depuis la reprise du championnat.

Ancienne gloire du FC Barcelone, Xavi Hernandez a été dans la discussion pour succéder Ernesto Valverde cet hiver, sans que les négociations aboutissent sur un accord. Souhaitant cependant revenir au FC Barcelone afin de redorer le blason du Barça , Xavi Hernandez « se prépare » avec son staff technique pour prendre les rênes de l’effectif blaugrana qui, au vu des déclarations de Luis Suarez, ne semble plus totalement derrière Quique Setién. « Ce qu'il nous arrive à l'extérieur ? Les entraîneurs doivent analyser ces situations. On a l'impression de perdre des points importants à l'extérieur et nous n'avions pas l'habitude de les perdre lors des saisons précédentes » . Et si le prochain entraîneur se nommait Xavi Hernandez ? L’ancien capitaine du Barça est partant.

« La plus grande ambition que j’ai en ce moment est d’être le coach du Barça