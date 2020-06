Foot - Mercato - Toulouse FC

Mercato : Abdennour ouvre la porte à un retour au TFC !

Publié le 28 juin 2020 à 18h55 par La rédaction

Actuellement libre après son expérience en Turquie, Aymen Abdennour a ouvert la porte pour un retour à Toulouse, relégué en Ligue 2.