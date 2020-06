Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le patron du Sporting Toulon affiche son incompréhension pour Boudjellal !

Publié le 28 juin 2020 à 18h45 par B.C.

Alors que Mourad Boudjellal est actuellement au cœur de l'actualité suite à son annonce concernant le rachat de l'OM, Claude Roye, actionnaire majoritaire du Sporting Toulon, est revenu sur cette situation.

En discussions depuis de nombreuses semaines avec Claude Roye pour rejoindre le Sporting Toulon (N2), Mourad Boudjellal pourrait finalement faire ses grands débuts dans le football à l'OM. Le Varois a en effet annoncé ce vendredi son implication dans un projet XXL pour le rachat du club phocéen, alors qu'il venait tout juste de trouver un accord avec Claude Roye. Cet imbroglio a poussé Mourad Boudjellal a annoncé cela dans les locaux du Sporting, alors que son arrivée à Toulon semblait pourtant toute proche d'être finalisée. Dans des propos relayés par L'Équipe ce dimanche, Claude Roye ne cache pas sa surprise à propos du projet dans lequel est engagé Mourad Boudjellal.

« C'est comme si vous signiez la vente de Saint-Étienne dans le stade de Lyon... »