Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Zidane voit tous ses plans être remis en question !

Publié le 28 juin 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

Pendant de nombreuses semaines, le Real Madrid a été annoncé en quête de renforts offensifs en vue de la prochaine session estivale des transferts. Seulement voilà, dans un contexte de crise économique sur le marché des transferts après le passage de la pandémie de COVID-19, tous les plans des Merengue semblent petit à petit être en train de s’envoler les uns après les autres.

Karim Benzema, Eden Hazard, Gareth Bale, Vinicius Junior, Luka Jovic, Lucas Vazquez, Luka Jovic, Rodrygo, Mariano Diaz, Marco Asensio… Tels sont les joueurs que Zinedine Zidane a à sa disposition chaque week-end pour l’attaque du Real Madrid. Seulement voilà, si tous ces noms sont beaux sur le papier, il en reste que l’attaque des Merengue guidée par un excellent Karim Benzema cette saison souffre de nombreuses lacunes. Gareth Bale est un élément indésirable aux yeux du technicien français, le Gallois n’arrivant plus à afficher son meilleur niveau depuis plusieurs mois au Real Madrid tout en semblant ne plus accorder sa priorité au football. Recruté à prix d’or l’été passé après une belle saison à l’Eintracht Francfort, Luka Jovic n’est pas parvenu à s’adapter à la Liga ainsi qu’à la vie en Espagne et voit maintenant son avenir s’écrire en pointillés dans la capitale espagnole. Pour leur part, si Vinicius Junior et Rodrygo sont deux joueurs à fort potentiel, ces deux derniers restent encore deux diamants à polir, tandis qu’Eden Hazard a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain cette saison et que Marco Asensio revient tout juste d’une rupture des ligaments croisés. Bref, séduisante sur le papier, l’attaque du Real Madrid souffre de carences, et la direction de la Casa Blanca semble en être pleinement consciente. De ce fait, plusieurs noms de jeunes attaquants déjà confirmés et incarnant l’avenir ont fréquemment été annoncés dans le viseur de l'écurie madrilène ces dernières semaines. Mais malheureusement pour les actuels leaders de la Liga, il semblerait que toutes ces cibles soient successivement en train de devenir inaccessibles.

Kylian Mbappé, le rêve impossible ?

La première d’entre elles est bien évidemment Kylian Mbappé. Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017 quelques semaines après Neymar, l’international français a radicalement changé de statut. Considéré comme un simple grand espoir à l’époque, l’attaquant de 20 ans est désormais vu comme l’un des meilleurs attaquants au monde, ce qui n’a fait qu’accroître l’intérêt du Real Madrid à son égard, lui qui souhaitait déjà l’enrôler il y a trois ans quand il évoluait à l’AS Monaco. Florentino Perez aurait ainsi l’intention de faire du Champion du Monde 2018 la figure de proue de la Casa Blanca pour les prochaines années, en lui faisant prendre en quelque sorte la succession de Cristiano Ronaldo. Seulement voilà, si pendant plusieurs mois il a été annoncé qu’une offensive madrilène pour arracher Kylian Mbappé au PSG était prévue au cours du mercato estival à venir, la pandémie du COVID-19 et le contexte d’incertitude économique qu’elle a engendré n’aurait laissé au Real Madrid d’autre choix que de revoir sa planification et de décaler son offensive à l’été 2021, lorsque l’attaquant français n’aura plus qu’un an de contrat avec le club de la capitale. Mais là encore, il se pourrait que les plans madrilènes soit remis en question… par Leonardo. Interrogé dans les colonnes du Journal du Dimanche il y a deux semaines, le directeur sportif a en effet clairement avoué que son objectif était de prolonger le bail de Kylian Mbappé, tout en affirmant n’avoir aucune intention de se séparer de lui à court, moyen ou long terme. « Kylian Mbappé est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir », a lâché Leonardo. L’ambition du PSG avec celui que certains surnomment le génie français est claire, reste maintenant à savoir quelle position adoptera l’ancien monégasque dans les semaines et mois à venir, dont une prolongation pourrait sérieusement remettre en cause le grand rêve du Real Madrid de l’attirer. Pour l’heure, une chose semble en tout cas certaine : Kylian Mbappé devrait selon toute vraisemblance revêtir la tunique parisienne lors de la saison 2020/2021.

Le Real Madrid débouté dans les dossiers Haaland et Sancho