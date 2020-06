Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rachat, Boudjellal... Le maire de Toulon pousse un gros coup de gueule !

Publié le 28 juin 2020 à 19h45 par B.C.

Alors que Mourad Boudjellal négocie depuis plusieurs semaines pour débarquer au Sporting Toulon, le Varois a annoncé vendredi être impliqué dans un projet de rachat pour l'OM. Un « mélange des genres » que n'apprécie que très moyennement Hubert Falco, maire de Toulon.

Décidément, la reconversion de Mourad Boudjellal dans le football fait beaucoup parler. Après avoir tenté de prendre les rênes de l'Athlético Marseille et du Sporting Toulon, le Varois a annoncé vendredi être impliqué dans un projet de rachat pour l'OM, tout en s'engageant finalement avec le Sporting. Mourad Boudjellal dispose néanmoins d'une clause lui permettant de se désengager afin de rejoindre l'Olympique de Marseille si l'offre de rachat est acceptée par Frank McCourt. Une grande incertitude règne donc sur l'avenir de l'ancien patron du RC Toulon, et cela agace Hubert Falco, maire de la ville.

« Les intérêts de l’OM et du Sporting ne sont pas compatibles »

« Je n’apprécie pas du tout ce mélange des genres, malheureusement j’ai fait de mon côté tout ce qu’il m’était possible de faire, j’ai réussi à remettre Claude Joye et Mourad Boudjellal autour de la table et ce n’était pas une mince affaire. Moi c’est un grand club de foot à Toulon que je veux, pas ailleurs. Donc les intérêts de l’OM et du Sporting ne sont pas compatibles. Je souhaite que le Sporting quitte le National 2 rapidement. J’attends donc la mise en place d’un projet sportif ambitieux et d’une équipe performante, et à ce moment là, la Ville sera derrière le club. Les Toulonnais et les supporters le méritent. Mais maintenant c’est au club de jouer, ce n’est pas moi qui vais marquer les buts », a confié Hubert Falco sur Twitter . Le maire de Toulon en a également profité pour assurer qu'il n'était pas informé des plans de Mourad Boudjellal avec l'OM avant vendredi : « J’ai commencé à avoir des échos en ce sens hier matin (vendredi, NDLR) comme tout le monde. Et j’en ai eu la confirmation à l’issue de notre Conseil Municipal quand on m’a rapporté la confirmation faite sur RMC . »