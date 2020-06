Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal a déjà tout prévu pour son arrivée à Marseille !

Publié le 28 juin 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il a annoncé être à la tête d'un énorme projet pour racheter l'Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal semble déjà avoir des idées sur les personnes qui l'accompagneront au sein du club phocéen.

La vente de l'OM est de nouveau au cœur de l'actualité. Quelques semaines après le milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal, c'est au tour de Mourad Boudjellal de porter un projet de rachat du club phocéen. « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt », a confirmé l'ancien président du RCT vendredi au micro de RMC . Et ce dernier, susceptible de prendre la place de Jacques-Henri Eyraud, semble déjà avoir une solide équipe autour de lui.

Villas-Boas confirmé

Pour commencer, Mourad Boudjellal n'a pas l'intention de changer ce qui fonctionne. Autrement dit, il conservera, et même prolongera André Villas-Boas, si le projet de rachat va au bout. « Quelle serait mon attitude en ce qui concerne l'avenir d'André Villas-Boas ? Qu'il prolonge. Quand on trouve un entraîneur de ce calibre, la première chose à faire, c'est le prolonger. Si des contacts ont été établis avec lui ? Je ne peux pas vous répondre », expliquait-il dans une interview accordée au Phocéen . D'ailleurs, la tendance a été confirmée par le JDD , qui assure que quoi qu'il arrive, vente de l'OM ou pas, le technicien portugais sera toujours sur le banc du club olympique la saison prochaine. Mourad Boudjellal prône la stabilité à ce poste.

Un directeur sportif déjà identifié