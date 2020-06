Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme choix de Leonardo dicté par... Neymar et Mbappé ?

Publié le 28 juin 2020 à 17h15 par La rédaction

Selon le journaliste de L’Equipe Arnaud Hermant, le PSG a changé toutes ses stratégies, notamment sur le cas des jeunes joueurs, à cause des signatures de Neymar et de Kylian Mbappé.

À l’été 2017, le Paris Saint-Germain cassait sa tirelire pour faire venir Neymar et Kylian Mbappé dans la capitale. Deux stars du football recrutées dans l’optique de rivaliser avec les plus grands clubs dans la course à la Ligue des Champions. Deux saisons plus tard, à l’été 2019, le PSG annonçait le retour de Leonardo au poste de directeur sportif. Et le Brésilien a dû faire face à des choix difficiles peu de temps après son arrivée. Cinq jeunes joueurs du club de la capitale ont quitté Paris. Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Stanley Nsoki, Arthur Zagre et Timothy Weah ont tous été poussé vers la sortie par la direction du PSG. Et pour le journaliste de L’Equipe Arnaud Hermant, c’est à cause des signatures de Neymar et de Mbappé que Paris a changé ses stratégies.

« Avec Neymar et Mbappé, le PSG est entré dans une nouvelle logique »