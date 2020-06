Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien une vente à 20M€ !

Publié le 28 juin 2020 à 15h15 par A.M.

Un an après son arrivée libre en provenance de Manchester United, Ander Herrera ne semble plus en odeur de sainteté au PSG. A tel point que Leonardo songe à vendre le milieu de terrain espagnol.

Il avait tout pour être un joli coup. En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG a obtenu l'arrivée d'Ander Herrera l'été dernier, libre, en provenance de Manchester United. Sur le papier, ce dossier avait tout d'une belle affaire. Un joueur d'expérience dans un secteur de jeu peu fourni quantitativement parlant arrivé, sans la moindre indemnité de transferts à verser. Et pourtant, entre les blessures et les choix de Thomas Tuchel de l'utiliser dans le couloir droit de la défense pour dépanner, Ander Herrera sort d'une première saison poussive au PSG. A tel point que comme le10sport.com vous le révélait le 23 avril, Leonardo songe à se séparer de son milieu de terrain de 30 ans. Et l'Athletic Bilbao s'est déjà positionné.

Le PSG veut vendre Ander Herrera