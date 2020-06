Mercato - Barcelone : Arthur aurait fait une énorme demande pour son transfert !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors qu'il devrait passer sa visite médicale ce dimanche, Arthur Melo devrait officiellement devenir un joueur de la Juventus très prochainement. Pour ne plus avoir affaire à Quique Setién, le milieu brésilien aurait demandé à ne pas finir la Ligue des Champions avec le FC Barcelone.

Le FC Barcelone et la Juventus devrait très bientôt officialiser un deal XXL. Depuis de longues semaines les deux clubs négocieraient un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Dans un premier temps, le Brésilien aurait bloqué l'opération parce qu'il ne voulait pas quitter le FC Barcelone. Mais finalement, la Juve et le Barça auraient trouvé les mots pour lui faire entendre raison. Selon les informations de Mundo Deportivo , le chassé-croisé entre Miralem Pjanic et Arthur Melo ne serait plus qu'une question de temps. En effet, les deux hommes devraient passer leur visite médicale ce dimanche avant que cette opération colossale ne soit totalement bouclée.

Ce dimanche après-midi, Nicolo Schira a apporté de nouvelles précisions de taille sur ce dossier. Via son compte Twitter , le journaliste italien a annoncé qu'Arthur Melo ne devrait défendre les couleurs du FC Barcelone en Ligue des Champions. Malgré ses réticences à quitter le Barça, l'ancien de Grêmio aurait demandé à ne pas finir la C1 avec le club catalan à cause de Quique Setién. Alors qu'il ne serait pas bien traité par le coach catalan, Arthur Melo souhaiterait immédiatement se concentrer sur la Juventus.

#Arthur has asked not to participate in #Barça's remaining games of the season in UCL (like Werner-Leipzig) anymore. The brazilian midfielder feels mistreated by #Setien and he would like to concentrate only on #Juventus from August. #transfers #FCB