Mercato - Barcelone : Issue imminente dans ce dossier colossale !

Publié le 28 juin 2020 à 10h00 par La rédaction

Dans l’air du temps depuis plusieurs semaines, l’échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo pourrait rapidement être bouclé. La Juventus et le FC Barcelone seraient déjà tombés d’accord, et les derniers détails pourraient être réglés dans les heures à avenir…

Le dossier Miralem Pjanic - Arthur Melo devrait prendre fin dans les prochaines heures. L’échange entre les milieux de terrain de la Juventus et du FC Barcelone, annoncé depuis plusieurs semaines par la presse italienne mais aussi de l’autre côté des Pyrénées, pourrait finalement être bouclé dans les prochaines heures, après des semaines, voire des mois de galère. Arthur aurait finalement accepté de partir du Barça, tandis que Pjanic aurait déjà donné son accord aux Blaugrana depuis un long moment. 80M€ demandés pour l’international brésilien, contre 60 pour l’international bosnien. Il ne resterait plus qu’un détail à régler…

La visite médicale prévue ce dimanche ?