Mercato : Le Barça et la Juve proches de boucler le premier gros coup de l’été ?

Tout porte à croire que la première grande surprise de ce mercato estival, nous sera réservée par le FC Barcelone et la Juventus.

Cet été ne sera pas fou, d’après les spécialistes. La crise sanitaire a en effet eu un gros impact sur l’économie du football et ce sont donc plutôt des échanges, qui intéressent les clubs. Depuis plusieurs semaines, il y en a un qui prend de l’ampleur. Il s‘agit de celui entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Le FC Barcelone et la Juventus négocient depuis longtemps pour les deux joueurs et, si en Catalogne on reste silencieux, à Turin on ne s’en cache plus. « Nous avons souvent parlé avec Barcelone » a confirmé le directeur sportif Fabio Paratici. « En ce moment, nous disputons des matchs importants, nous avons donc préféré attendre que ces semaines passent. Il ne s'agit pas du 30 juin ou de dates précises, mais d'accords entre les parties et de la conviction des joueurs ». Le 30 juin approche et, finalement, il semble bien que ce dossier se règlera autour de cette date...

Pjanic à Barcelone et Arthur à la Juventus, avant le 30 juin

En Italie on en est persuadé, tout est bouclé. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, les derniers détails du dossier ont étés réglés par la Juventus et le FC Barcelone. Il annonce d’ailleurs que Miralem Pjanic et Arthur Melo vont passer leurs visites médicales dès ce dimanche 28 juin. Le Brésilien serait attendu à Turin dans la soirée de ce samedi, tandis que Pjanic va passer ses visites médicales pour le Barça... en Italie ! Les restrictions des vols pour Barcelone vont en effet obliger le club catalan à envoyer des émissaires à Turin, pour suivre les choses. Le journaliste de Sky Sport Italia l’affirme : tout sera bouclé avant le mardi 30 juin prochain. Ces informations ont été rapidement confirmées par d’autres médias et journalistes, comme Fabrizio Romano, Romeo Agresti ou encore le média catalan Sport .

Qui est le vrai gagnant de cette opération ?

Mais que penser de cette opération ? Qui, de la Juventus ou du FC Barcelone, va y gagner ? Les Italiens, laissent filer Miralem Pjanic, un milieu de 30 ans d’une immense expérience et d’un talent reconnu par tous. Habile sur coup de pied arrêté, il a connu une nette baisse de forme depuis un an. Pourtant, à son arrivée au club, Maurizio Sarri voulait faire de Pjanic son maitre à jouer. Ça n’a visiblement pas collé, puisque c’est Rodrigo Bentancur qui semble s’installer à ce rôle. De l’autre côté, le Barça voit partir Arthur, qui était annoncé comme le grand successeur de Xavi. Que ce soit sous Ernesto Valverde ou Quique Sétien, il n’a pourtant pas vraiment semblé rappeler l’ancienne idole du Camp Nou. La comparaison avec Frenkie De Jong lui a fait énormément de mal et à 23 ans, il pourrait se servir de cet échec pour se relancer en Serie A... et jouer avec Cristiano Ronaldo, après avoir côtoyé Lionel Messi.