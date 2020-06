Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Sarri sur l'avenir de Miralem Pjanic !

Publié le 27 juin 2020 à 10h30 par La rédaction

Après la victoire de la Juventus (4-0) contre Lecce ce vendredi soir, Maurizio Sarri a évoqué l’avenir de Miralem Pjanic. Alors que le deal avec Arthur Melo semble définitivement bouclé, l’entraîneur de la Vieille Dame ne s’inquiète pas du tout...

Après de très longues semaines de discussions, de nombreux médias s’accordent à dire que les dirigeants du FC Barcelone et ceux de la Juventus ont enfin conclu un accord pour le transfert de Miralem Pjanic et d’Arthur Melo. La visite médicale serait même imminente et tout laisse à penser que cette opération pourrait être officielle dans les prochaines heures. Mais de son côté, Maurizio Sarri ne semble pas s'inquiéter et espère toujours voir Pjanic porter les couleurs de la Vieille Dame la saison prochaine...

« J’espère qu'il restera avec nous par la suite »