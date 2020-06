Foot - Mercato - AS Rome

Mercato : Direction la MLS pour Pastore ?

Publié le 27 juin 2020 à 10h20 par La rédaction

Javier Pastore (31 ans) pourrait quitter l’AS Roma et s’envoler pour les États-Unis. L’Inter Miami et le Los Angeles Galaxy suivent le milieu argentin.

En difficulté sous les couleurs de l’AS Roma à cause de plusieurs blessures, Javier Pastore (31 ans) pourrait se trouver un nouveau challenge. Et El Flaco pourrait tenter de vivre le rêve américain. En effet, le milieu de terrain argentin, passé par le PSG, serait suivi de près par deux clubs du championnat américain. Selon les informations de Nicolo Schira, l’Inter Miami de David Beckham, et le Los Angeles Galaxy seraient attentifs à la situation de Pastore. Le journaliste italien rapporte qu’une vente pourrait être conclue pour environ 10M€.