Mercato - Real Madrid : Les dessous du départ d'Achraf Hakimi dévoilés ?

Publié le 27 juin 2020 à 10h00 par La rédaction

Censé retourner au Real Madrid après 2 ans de prêt à Dortmund, Achraf Hakimi ne devrait finalement pas rentrer à la Casa Blanca à la fin de la saison. Pourquoi ? Quelles sont les véritables raisons d'un possible départ ?

Appartenant du Real Madrid, mais actuellement prêté au Borussia Dortmund jusqu’à l’issue de la saison, Achraf Hakimi ne devrait pas retourner dans la capitale espagnole à la fin de son prêt. Entre les nombreux intérêts de grands cadors européens comme le Bayern Munich ou encore Manchester City, la latéral marocain aurait décidé de rejoindre l’Inter Milan contre la modique somme de 40M€ comme l’avait annoncé Sky Sport Italia ces derniers jours. Toutefois, si on en croit les informations d’un média ibérique, Hakimi n’a jamais souhaité porter les couleurs des Nerazzurri . Alors pourquoi cette possible destination ? Explications.

Le Bayern au lieu de l'Inter ?