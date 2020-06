Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Robben sort de sa retraite !

Publié le 27 juin 2020 à 17h40 par La rédaction mis à jour le 27 juin 2020 à 17h41

Alors qu’il avait pris sa retraite l’année dernière, Arjen Roben vient d’annoncer son retour dans le football en signant dans son club formateur : Groningue, situé aux Pays-Bas.