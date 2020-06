Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… L’avenir de Tanguy Ndombele s’écrirait à…

Publié le 27 juin 2020 à 15h30 par T.M.

Ces derniers jours, une guerre entre José Mourinho et Tanguy Ndombele a été dévoilée. De quoi susciter de nombreuses rumeurs concernant l’avenir du joueur de Tottenham. A quoi faut-il donc s’attendre pour l’international français ?

L’été dernier, Tanguy Ndombele a quitté l’OL pour Tottenham dans un transfert record. Toutefois, du côté de Londres, le Français imaginait certainement une première saison bien différente. Rencontrant quelques difficultés avec Mauricio Pochettino, le joueur des Spurs a ensuite vu sa situation se dégrader à l’arrivée de José Mourinho. Entre les deux hommes, le courant n’est pas passé. Et visiblement, on aurait actuellement atteint un point de non retour entre Mourinho et Ndombele. Ce dernier aurait ainsi fait savoir qu’il n’avait plus l’intention de jouer pour le Special One. De quoi forcément jeter un froid sur l’avenir du joueur de 23 ans à Tottenham. Ces derniers jours, les rumeurs ont ainsi été nombreuses, avec notamment l’annonce d’un intérêt du PSG et du FC Barcelone. Tanguy Ndombele se relancera-t-il là-bas la saison prochaine ?

Le PSG et Barcelone sur le coup ?

Selon les informations de Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot , plusieurs équipes seraient actuellement intéressées par Tanguy Ndombele. Mais pas le PSG. Une information qui vient confirmer ce que vous disait dernièrement Le 10 Sport. Comme nous vous l’avons expliqué, le club de la capitale n’a entamé aucune démarche pour le joueur de Tottenham. L’avenir de Ndombele serait donc loin de s’écrire au PSG, et cela pourrait en être de même pour le FC Barcelone, où la situation est similaire selon nos informations. Mundo Deportivo explique que pour le moment, les Blaugrana auraient d’autres priorités que le Français. D’ailleurs, l’idée d’un échange entre Tanguy Ndombele et Philippe Coutinho, évoquée par certains médias, est loin de faire l’unanimité, notamment auprès de José Mourinho, qui estimerait que le Brésilien aura du mal à trouver sa place.

Une guerre entre Mourinho et Ndombele ?