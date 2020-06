Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho impliqué dans le dossier Ndombélé ? La réponse !

Publié le 26 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

Ce vendredi, The Independent annonçait que le FC Barcelone pourrait proposer les services de Philippe Coutinho à Tottenham en échange de Tanguy Ndombélé. Toutefois, selon le journaliste Gerard Romero, il n’en serait rien.

La situation de Tanguy Ndombélé à Tottenham deviendrait intenable. Le joueur ne s’entendrait plus avec José Mourinho et serait prêt à quitter son club lors du mercato estival. Le PSG serait sur les rangs, tout comme le FC Barcelone. En difficulté financière, le club catalan pourrait procéder à un échange pour tenter de boucler cette opération. Selon des informations de The Independent , le FC Barcelone serait prêt à proposer les services de Nelson Semedo et Philippe Coutinho en échange de ceux de Tanguy Ndombélé.

Pas d’échange prévu pour l’instant entre Ndombélé et Coutinho

Toutefois, Gerard Romero a jeté un froid sur cette opération. Le journaliste de RAC1 a indiqué sur son compte Twitter qu’un échange entre Philippe Coutinho et Tanguy Ndombélé n’était, pour l’heure, pas envisagé. Pour rappel, le milieu de terrain brésilien jouit d’une belle cote en Angleterre et suscite l’intérêt de nombreux clubs anglais à l’instar d’Arsenal ou encore de Manchester City comme cela a été annoncé par le 10 Sport.