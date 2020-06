Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour Ndombele !

Publié le 27 juin 2020 à 11h00 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a assuré en exclusivité le 25 juin, le PSG ne s’intéresse pas au profil de Tanguy Ndombele. Et Téléfoot confirme la tendance ces dernières heures.

Tanguy Ndombele ne voudrait plus jouer pour José Mourinho. D’après les informations divulguées par Julien Maynard, journaliste de TF1 pour Téléfoot , l’international français aurait lâché cette bombe à son entraîneur de Tottenham lors d’une entrevue cette semaine. Une information confirmée dans la foulée par ESPN . De quoi laisser présager un départ à l’intersaison pour la recrue la plus chère de l’histoire des Spurs , bien que The Special One ait assuré cette semaine qu’il n y avait pas de problèmes pour Tanguy Ndombele. Mercredi, Le Parisien communiqué l'information suivante, comme quoi le milieu de terrain de Tottenham était une piste activée par Leonardo et la direction sportive du PSG, en quête de renforts au milieu de terrain. La vérité est tout autre.

Ndombele pas dans les plans de Leonardo

Jeudi, le10sport.com vous dévoilait en exclusivité que selon l’entourage du milieu de terrain de Tottenham, il n’existait aucune négociation, ni même la trace d’une discussion entre le PSG et le clan Ndombele. Leonardo a d’autres plans pour la refonte de l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel. Journaliste pour Téléfoot , Julien Maynard a publié sur son compte Twitter dans la nuit de vendredi à samedi que de multiples équipes se seraient bel et bien intéressées au profil de Tanguy Ndombele dans le cadre du mercato estival. Cependant, le PSG n’en serait pas une, aucun contact n’étant à noter pour le moment. Pour rappel, à en croire les informations divulguées par la presse, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore Manchester United seraient sur les rangs pour Ndombele.