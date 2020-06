Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ndombele est encore loin du Barça !

Publié le 27 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Alors qu’il a été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Tanguy Ndombele, cela serait loin d’être fait. Explications.

Ne voulant visiblement plus jouer avec José Mourinho à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait donc faire ses valises cet été. Mais pour aller où ? Dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt du PSG et du FC Barcelone. Toutefois, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, il n’y aurait eu aucun mouvement du côté parisien comme barcelonais. Pourtant, en Angleterre, on expliquait que les Blaugrana pourraient mettre sur pied une grosse opération pour attirer Ndombele. En manque de liquidités, le Barça pensait notamment à un échange avec Nelson Semedo ou Philippe Coutinho, dont le nom a déjà été associé à Tottenham ces dernières semaines.

Un échange Coutinho-Ndombele, vraiment ?