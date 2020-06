Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retraite, avenir… Zinedine Zidane dit tout !

Publié le 27 juin 2020 à 14h30 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait être remercié en cas de déconvenue à la fin de la saison. Lors d’un point presse, le technicien français s’est longuement livré sur son avenir à court terme et sur la vision de son métier sur le long terme.

Après des débuts en tant qu’entraîneur en fanfare, avec trois Ligues des champions consécutives remportées avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, Zinedine Zidane ne connaît pas le même succès depuis son retour sur le banc madrilène au printemps 2019. En effet, cette saison, le Real Madrid est déjà éliminé de la Coupe du roi et se trouve en mauvaise posture en Ligue des champions en raison de sa défaite à domicile 2 buts à 1 face à Manchester City lors du 1/8ème de finale aller de C1 en février dernier. Pour ce qui est du championnat, le club merengue est premier ex-aequo avec le FC Barcelone. Zinedine Zidane aura donc une bataille acharnée à livrer sur deux tableaux pour espérer remporter le maximum de titres et surtout, pour sauver sa tête. En effet, si le Real Madrid venait à craquer dans le sprint final face au Barça en Liga et ne remportait pas la Ligue des champions, le géant madrilène ferait une saison blanche. D’après The Evening Standard, cela serait synonyme de licenciement en fin de saison pour Zidane. Le média anglais expliquait ces dernières semaines que pour remplacer un Zinedine Zidane sur la sellette, le président Florentino Pérez penserait à Mauricio Pochettino sans club depuis son limogeage de Tottenham en novembre dernier. Le10sport.com vous révélait en exclusivité début mai que le technicien argentin pourrait rejoindre Newcastle si le rachat du PCP Capital Partners venait à être officialisé. Zidane est-il craintif pour la suite ? Pas vraiment.

« Mon avenir est le cadet de nos soucis »

En marge du déplacement du Real Madrid à Barcelone pour une confrontation face à l’Espanyol, Zinedine Zidane était de passage en conférence de presse ce vendredi après-midi. Le coach de la Casa Blanca a assuré que la question de son avenir ne le faisait pas transpirer plus que ça. « Personne ne devrait interpréter ce que je dis. C’est la réalité. Je suis dans le meilleur club du monde et je me sens bien. Quoi qu’il advienne. Je ne pense pas à ça, j’avance au jour le jour. Ici, lorsque je vais perdre un match je serai critiqué. Ça ne change rien d’un autre côté. Nous jouons bien et nous n’avons rien remporté. Comme je le dis à mes joueurs, nous devons continuer comme ça. Nous nous entraînons et jouons bien en pensant à la même chose, et c’est ce qui fait la différence. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler. Mon avenir est le cadet de nos soucis » . D’ailleurs, ces dernières semaines, le10sport.com vous a révélé que la Juventus savait qu’il existe une opportunité pour rapatrier son ancien joueur à Turin dans l’optique qu’il prenne en main l’effectif bianconeri à l’intersaison. Maurizio Sarri ne ferait pas l’unanimité à la Vieille Dame . En outre, on vous révélait également que le PSG serait une option pour Zidane, son conseiller Alain Migliaccio étant convaincu du bienfondé d’une arrivée à Paris. Néanmoins, comme il l’a assuré ce vendredi, Zidane se sent bien « dans le meilleur club du monde » selon lui. Mais pour combien de temps ?

Zidane n’entraînera pas « 20 ans »