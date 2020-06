Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour le nouveau Milinkovic-Savic !

Publié le 27 juin 2020 à 18h15 par A.C.

Leonardo aurait fait un premier pas vers le possible recrutement de Dominik Szoboszlai, milieu de RB Salzbourg annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain, est le chantier principal de Leonardo. Selon nos informations, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a l’intention de frapper un gros coup dans ce secteur de jeu et sa priorité est Sergej Milinkovic-Savic. Les négociations avec la Lazio s’annoncent toutefois longues et difficiles. Ainsi, Leonardo a d’autres pistes sous le coude et, d’après Manu Lonjon, il suivrait notamment Dominik Szoboszlai. Le milieu du RB Salzbourg est considéré comme l’un des grands talents de sa génération et a d’ailleurs tapé dans l’œil d’autres clubs que le PSG, comme le Milan AC.

Leonardo est passé à l’action pour Szoboszlai