EXCLU - Mercato : L’OM n’a toujours rien proposé à Florian Thauvin

Publié le 27 juin 2020 à 16h30 par Alexis Bernard

Sans nouvelle de l’OM depuis plusieurs mois, Florian Thauvin et ses représentants n’ont pas reçu de proposition pour prolonger son contrat.

Avec un contrat qui court jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin est l’un des principaux sujets de préoccupations de l’OM. Comme révélé par le10sport.com, ce dossier est même l’une des priorités des dirigeants marseillais. Mais faute d’avoir les moyens financiers pour pouvoir proposer un contrat à la hauteur des attentes du joueur, Jacques-Henri Eyraud reste muet face au clan Thauvin, qui ne comprend pas vraiment d’être sans nouvelle depuis plusieurs mois. Récemment, le journal Ouest-France a indiqué que le dossier bougeait et que l’OM avait transmis une offre à Florian Thauvin pour prolonger.

Aucune offre, aucune discussion