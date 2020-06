Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prêt à boucler un joli coup ?

Publié le 27 juin 2020 à 9h45 par Th.B.

Alors que Pape Gueye ferait partie de la liste prioritaire d’André Villas-Boas, le milieu de terrain du Havre pourrait voir son contrat signé avec Watford truffé d’irrégularités juridiques. L’OM serait en stand-by de la décision des juristes avant de lancer une offensive concrète.

Ayant signé un pré-contrat avec Watford en janvier dernier et le club anglais ayant déjà officialisé sa venue ces dernières semaines via les réseaux sociaux, Pape Gueye (21 ans) devrait honorer son engagement avec les Hornets . Néanmoins, à cause d’une visite médicale n’entrant pas dans la légalité en juin dernier et de certaines irrégularités soulignées par son nouvel agent Me Pierre-Henri Bovis, le milieu de terrain du Havre où il termine son contrat le 30 juin, se sentirait libre de s’engager ailleurs désormais. C’est du moins l’information communiquée par L’Équipe . Dans ses colonnes du jour, le quotidien transalpin en dit plus sur l’intérêt de l’OM, le club ayant déjà trouvé un accord avec le clan Gueye comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 19 juin dernier.

L’OM dans les starting-block pour Pape Gueye