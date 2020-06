Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confirme sa stratégie autour du duo Neymar-Mbappe

Publié le 19 juin 2020 à 7h45 par La rédaction

Le directeur sportif brésilien du PSG a confirmé publiquement que sa stratégie pour le club s’articulait autour du duo Neymar-Mbappe.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse la stratégie de Leonardo sur le mercato à l’aune de sa volonté de prolonger le duo Mbappe-Neymar, et ce d’autant plus que pour avoir une chance d’inverser la tendance pour Mbappe, sachant que le Français vise pour l’instant un départ au Real Madrid en juin 2021 à un an de la fin de son contrat, il est primordial d’offrir des garanties solides sur le projet sportif, comme celle consistant à prolonger Neymar.

« Neymar-Mbappe ? Il n’y a pas besoin de trop réfléchir »