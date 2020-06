Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si c’était le moment pour Leonardo avec Kanté ?

Publié le 19 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Après l’officialisation de la signature de Timo Werner, Chelsea compterait boucler l’arrivée de Kai Havertz, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité. Néanmoins, une bataille avec le Real Madrid se dessinerait. Afin d’en sortir victorieux, Chelsea pourrait vendre N’Golo Kanté, pour le grand bonheur du PSG ?

En plus de recrues en défense, Leonardo est à la recherche d’un voire de deux milieux de terrain dans le cadre du mercato estival. Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer ou encore Lorenzo Pellegrini sont des pistes activées par le directeur sportif du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé ces dernières semaines. Néanmoins, le PSG penserait toujours à N’Golo Kanté, selon la presse ibérique. Et le champion de France pourrait bien disposer d’une belle opportunité, Kanté semblant sur le point d’être sacrifié par la direction de Chelsea.

Une vente de Kanté pour pouvoir recruter Kai Havertz ? C’est le plan de Chelsea