Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kai Havertz prêt à tout pour rejoindre Zidane ?

Publié le 18 juin 2020 à 8h30 par T.M.

Courtisé par les plus grands, Kai Havertz semblerait donner sa priorité au Real Madrid. Et l’Allemand ferait actuellement tout pour réaliser son rêve de rejoindre la Casa Blanca.

En Bundesliga, il n’y a pas seulement Erling Braut Haaland. En effet, à 21 ans, Kai Havertz attire les aussi les lumières, impressionnant tout le monde avec le Bayer Leverkusen. Des performances qui n’ont d’ailleurs pas manqué de taper dans l’oeil des plus grands clubs européens et notamment le Real Madrid. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, Zinedine Zidane est un grand fan de l’Allemand, au point même de vouloir l’entraîner la saison prochaine. Reste encore à se mettre d’accord avec la direction du Bayer, qui camperait sur ses positions pour lâcher Havertz, à savoir 100M€ ou rien.

Havertz veut aller au Real Madrid !