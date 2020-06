Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a retenu la leçon pour Mbappé !

Publié le 29 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Leonardo n'a jamais manqué de faire preuve de son agacement face aux déclarations de Zinedine Zidane pour Kylian Mbappé, l'entraîneur du Real Madrid a visiblement retenu la leçon.

« C'est lui qui décidera de son avenir, de ce qu'il va faire. Pour le moment, c'est un joueur du PSG. On verra à l'avenir ce qu'il va se passer. Mbappé a toujours dit que son rêve était de jouer un jour au Real Madrid . » En novembre dernier, Zinedine Zidane se montrer très loquace au sujet de Kylian Mbappé, n'hésitant pas à évoquer son rêve de rejoindre le club merengue. Une sortie qui n'avait pas du tout plu à Leonardo. Au micro de RMC Sport , le directeur sportif du PSG avait donc répliqué : « Honnêtement, ça agace un peu, ça dérange, et je pense que ce n'est pas le moment de parler de ça. Tout d'abord, c'est un joueur qui est sous contrat avec nous pendant encore deux ans et demi. Parler de rêve, de volonté à chaque fois, je pense que c'est le moment d'arrêter un peu. Kylian est un joueur très important pour nous, c'est le meilleur jeune joueur français, il est champion du monde et l'un des meilleurs joueurs au monde. Et ce n'est pas le moment d'y toucher, de le déstabiliser. Honnêtement, c'est le moment d'arrêter.... » Et visiblement, ce coup de pression n'est pas passer inaperçu.

Zidane botte en touche pour Mbappé