Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo vient de recaler un joueur… du FC Barcelone !

Publié le 29 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le FC Barcelone et que son avenir semble incertain, Ivan Rakitic aurait été proposé au PSG. Mais Leonardo aurait coupé court à cette piste.

« Je suis toujours très heureux avec Barca. Ma femme se sent également très à l'aise à Barcelone. Les gens du club savent que le Barca est le club parfait pour moi. J'ai toujours signé un contrat pour le remplir. Je veux toujours cela. Et je veux me sentir utile au sein du club. Si je vais rester ? C'est le plan », confiait dernièrement Ivan Rakitic (32 ans), affichant donc son envie de poursuivre l’aventure au FC Barcelone. Pourtant, le milieu de terrain croate n’a plus qu’une année de contrat avec le club blaugrana , et à ce titre, la direction du Barça aurait tenté une manœuvre avec le PSG.

Rakitic proposé au PSG… qui aurait dit non

Comme l’a révélé Foot Mercato, Ivan Rakitic aurait été proposé au PSG, d’autant que Leonardo cherche activement un gros profil pour renforcer son entrejeu cet été. Mais le directeur sportif du PSG aurait rapidement refusé le profil de Rakitic, lui qui dispose d’autres cibles pour cet été comme Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio).