Mercato - PSG : Cette pépite de l’Ajax sort du silence pour son avenir !

Publié le 29 juin 2020 à 1h45 par Th.B.

Dans les plans du FC Barcelone, du Bayern Munich ainsi que du PSG, le jeune Sergiño Dest (19 ans) a évoqué les intérêts des clubs en affichant une volonté précise pour son avenir.

Après Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong la saison passée, l’Ajax Amsterdam pourrait bien vendre à prix plus raisonnable une autre pépite issue de son centre de formation. Tout juste âgé de 19 ans, Sergiño Dest dispose déjà du statut d’international. L’Américain aurait trois gros clubs européens à ses pieds, à savoir le Bayern Munich, le FC Barcelone ainsi que le PSG comme France Football le révélait le 31 mai dernier. En quête d’un nouveau latéral droit pour combler le vide que le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund va laisser, Leonardo aurait déjà initié les premiers contacts pour mener à bien cette opération. Néanmoins, le Bayern Munich semble être le favori dans ce dossier. Mais pour Dest, aucun club n’est mieux placé que l’autre puisqu'il n'a pris aucune décision pour le moment.

« Est-ce que je vais partir ? Je ne sais pas »