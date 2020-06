Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo avec Guendouzi ?

Publié le 29 juin 2020 à 0h15 par A.D.

Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient à la lutte pour le recrutement de Matteo Guendouzi. Le milieu de terrain d'Arsenal attendrait la fin de saison pour sceller son avenir, mais ne serait pas opposé à un départ.

Dans une situation compliquée à Arsenal, Matteo Guendouzi pourrait s'envoler vers de nouveaux horizons lors du prochain mercato estival. Alors qu'il voudrait renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo serait attentif à la situation de Matteo Guendouzi et pourrait tenter de le recruter cet été. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait être contrarié par le Real Madrid et le FC Barcelone sur ce dossier. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité il y a quelques jours, la pépite d'Arsenal (21 ans) est dans le viseur de Zinedine Zidane et d'Eric Abidal, respectivement coach du club merengue et secrétaire technique du Barça. Malgré tout, Matteo Guendouzi ne voudrait pas s'emballer pour autant.

Matteo Guendouzi prêt à faire ses valises ?