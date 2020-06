Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture pour cette pépite !

Publié le 28 juin 2020 à 23h15 par Th.B.

Dans les papiers du PSG notamment, Sergiño Dest ne sera pas bloqué par l’Ajax Amsterdam cet été comme l’entraîneur du club néerlandais l’a souligné en interview ces dernières heures.

Pour la succession de Thomas Meunier qui s’est officiellement engagé avec le Borussia Dortmund cette semaine, Leonardo travaillerait sur plusieurs dossiers. L’une des pistes activées par le directeur sportif du PSG mènerait à Sergiño Dest, latéral droit de l’Ajax Amsterdam. Fin mai, France Football révélait un intérêt et des discussions entre Leonardo et le clan Dest pour une opération qui pourrait s’élever à 20M€ cet été. Le jeune international américain de 19 ans figurerait cependant sur les tablettes du FC Barcelone, son club de coeur, et sur celles du Bayern Munich. D’ailleurs, d’après Bleacher Report et Sport BILD , un transfert au Bayern Munich serait plus qu’une simple option. Et alors que les rumeurs fusent pour envoyer Dest en Bavière, l’entraîneur de l’Ajax a reconnu que s’il souhaitait se lancer un nouveau challenge à l’intersaison, il ne pourrait pas spécialement le retenir.

« Si je ne peux pas le convaincre et que le juste prix est payé, je n'exclus pas qu'il parte »