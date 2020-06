Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour cette pépite, Zidane peut déjà arrêter de rêver !

Publié le 28 juin 2020 à 22h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en mai dernier, Zinedine Zidane en pince pour Kai Havertz. Néanmoins, le milieu offensif du Bayer Leverkusen pourrait bien faire faux bond au Real Madrid cet été.

Cette saison, Kai Havertz c’est 12 buts et 6 passes décisives en Bundesliga. Le milieu offensif de 21 ans n’a pas cessé d’impressionner sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Le10sport.com dévoilait le 19 mai dernier que Zinedine Zidane ne tarissait pas d’éloges auprès de ses proches au sujet de l’international allemand. En outre, le Real Madrid a déjà fait savoir aux dirigeants du Bayer Leverkusen son intérêt pour le joueur. Entre temps, les deux clubs de Manchester et Chelsea ont fait irruption dans ce dossier, toujours selon nos informations exclusives. Néanmoins, et ce bien que les Blues semblent vouloir mettre la main sur Havertz après l’officialisation du transfert de Timo Werner, la pépite du Bayer serait susceptible de passer l’été à Leverkusen.

« Je me dois de penser qu'il sera aussi avec nous la saison prochaine »