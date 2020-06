Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indice de taille sur l'avenir de Lautaro Martinez !

Publié le 28 juin 2020 à 21h30 par La rédaction

Annoncé partant pour le FC Barcelone depuis des mois, l’international argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez pourrait rapidement quitter le club. Et les Nerazzuri semblent déjà réfléchir à sa succession…

Le successeur parfait de Luis Suarez au FC Barcelone ? C’est fort possible. L’attaquant international argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez a été identifié par la direction des Blaugrana comme étant le buteur parfait pour prendre la suite de l’international uruguayen. A ce titre, le Barça tente donc depuis des mois de l’attirer du côté de la Catalogne, mais les Nerazzuri restent fermes, et demandent le montant de la clause libératoire de son attaquant. Et ils travailleraient même à sa succession…

L'Inter prépare la succession de Lautaro Martinez