Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça plus que jamais dos au mur pour Lautaro Martinez !

Publié le 27 juin 2020 à 13h30 par T.M.

Pour venir succéder à Luis Suarez, le FC Barcelone concentre actuellement tous ses efforts sur Lautaro Martinez. Toutefois, les négociations sont compliquées et le club catalan pourrait bien voir ses espoirs se réduire. Explications.

Le mercato du FC Barcelone serait sur le point de débuter. En effet, le club catalan et la Juventus touchent au but pour l’échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic et l’officialisation pourrait intervenir rapidement. Le Bosnien pourrait donc devenir la première recrue estivale du Barça, qui garde toutefois une grosse priorité pour cette intersaison : recruter Lautaro Martinez. A la recherche du successeur de Luis Suarez, les Blaugrana ont jeté leur dévolu sur l’attaquant de l’Inter Milan, qui serait même déjà d’accord pour son futur contrat. Reste maintenant à trouver un terrain d’entente avec les Lombards, mais c’est là que cela bloquerait. En effet, les Milanais s’en remettraient à la clause libératoire de Lautaro Martinez, soit 111M€. Une somme que n’a pas le Barça, qui cherche donc à réduire le prix de l’Argentin, en incluant un joueur dans la balance. Mais là encore, Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal n’auraient plus beaucoup de choix.

L’argument Semedo en moins !

Le FC Barcelone est donc en difficulté pour Lautaro Martinez. D’ailleurs, du côté de l’Inter Milan, on envisagerait même de le prolonger. Le club catalan pourrait donc devoir faire une croix sur le buteur argentin, d’autant plus que les arguments diminueraient en Catalogne. En effet, comme l’explique Mundo Deportivo ce samedi, l’idée d’inclure Nelson Semedo dans la balance serait désormais à écarter. Alors que le Portugais aurait pu convenir à merveille à Antonio Conte dans le couloir droit, les Nerazurri seraient sur le point de frapper un gros coup avec Achraf Hakimi. Censé revenir au Real Madrid après un prêt de 2 ans au Borussia Dortmund, le Marocain, considérant qu’il n’aura pas assez de temps chez les Merengue, aurait donc fait le choix de partir du côté de l’Inter Milan. Une bien mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone qui voit donc une chance de recruter Lautaro Martinez s’envoler. Se retrouvant un peu plus dos au mur, les Blaugrana vont devoir trouver une autre solution…

Vidal ou Firpo ?