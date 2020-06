Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne perdrait pas espoir pour Mbappé !

Publié le 27 juin 2020 à 12h30 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait pour le moment de discuter avec sa direction concernant une éventuelle prolongation. De quoi permettre au Real Madrid de continuer de rêver à sa signature pour l’été 2021.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne. Avant même que Kylian Mbappé choisisse le PSG après son éclosion fulgurante à l’AS Monaco lors de la saison 2016-2017, le Real Madrid gardait un oeil sur lui et sur ses progrès durant son adolescence. À l’occasion de la double confrontation de Ligue des champions en poule entre le PSG et le Real Madrid, Zinedine Zidane avait profité de cette occasion pour révéler au grand jour son admiration pour Kylian Mbappé. « Quel sentiment de voir Mbappé au Bernabeu ? Rien, c'est un adversaire comme les autres. On connaît ses qualités l'importance qu’il a dans son équipe. Et il faut être prêt, c'est tout (…) Je le connais depuis très longtemps. Moi je suis d'abord fan de lui en tant que personne. Il est déjà venu faire des essais il y a très longtemps. Mais demain, ce sera un adversaire comme les autres » . Lors de ce point presse de novembre, l’entraîneur du Real Madrid se disait « fan » du profil du champion du monde tricolore. Au sein de la direction merengue, la pépite du PSG ferait l’unanimité. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs le 7 mai dernier, que malgré l’intérêt et le forcing de Jürgen Klopp, Mbappé préférerait à terme s’engager en faveur du Real Madrid plutôt qu'à Liverpool.

Le Covid-19 fait les affaires du PSG

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, le monde du football a été chamboulé et la réalité économique actuelle est bien différente de celle de 2019. En raison de la suspension des compétitions et de l’absence des supporters dans les stades depuis la reprise des grands championnats, excepté la Ligue 1, le Real Madrid et les autres clubs européens ont enregistré de lourdes pertes trimestrielles. Président de la Liga, Javier Tebas ne se faisait dernièrement guère d’illusions quant aux dossiers Neymar et Mbappé pour le mercato estival. « Il y aura probablement des échanges, mais pas de grandes opérations. Neymar ou Mbappé ? J’aimerais bien, mais la situation est celle qui est actuellement. Il n’y a pas d’argent sur le marché ». De quoi permettre au PSG de souffler pour ses deux stars, qui disposent d’un contrat courant jusqu’en juin 2022. Journaliste pour ESPN , Julien Laurens assurait d’ailleurs récemment que le plan de Leonardo était simple et consistait à approcher les clans des deux joueurs une fois que la saison et le mercato toucheront à leurs fins. Néanmoins, Neymar et Mbappé seront-ils attentifs aux offres de prolongation du PSG pour autant ?

Une prolongation tardive, le Real Madrid dans les starting-block