Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Meunier ne devrait pas revenir pour la fin de saison

Publié le 28 juin 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Alors que Hans-Joachim Watzke a assuré ces dernières heures que Thomas Meunier pourrait avoir la possibilité de revenir au PSG pour disputer la fin de la saison, les conditions évoquées par le directeur général du Borussia Dortmund seraient l’une des raisons pour laquelle Meunier n’arborera plus la tunique du PSG. Explications.

Contrairement à Sergio Rico, Eric Maxim Choupo-Moting et à Thiago Silva, Thomas Meunier a choisi, à l’instar d’Edinson Cavani de ne pas sortir par la grande porte en disputant la fin de saison avec le PSG. Cette semaine, le latéral droit belge s’est engagé pour les quatre prochaines années avec le Borussia Dortmund et va rejoindre le BvB dès la fin de son contrat courant jusqu’au 30 juin. Un départ qui va poser problème au PSG et surtout à Thomas Tuchel qui après cette annonce, a perdu son latéral droit titulaire. De passage en conférence de presse vendredi, l’entraîneur allemand a évoqué les départs de Cavani et de Meunier. « Si je comprends les décisions de Meunier et Cavani ? C'est un peu dangereux de répondre par oui ou non. Tout n'est pas évident. Est-ce que je peux comprendre qu'on termine une compétition sans des joueurs qui l'ont commencée ? Non. Dois-je comprendre tout ? Non. Ce sont des choses bizarres. Des joueurs manquent beaucoup. Pas seulement Edi, ni Thomas mais aussi Tanguy Kouassi. On avait un groupe très fort. C'est triste, c'est bizarre, c'est difficile de comprendre mais c'est un mélange de plusieurs choses » . Car en effet, comme l’entraîneur du PSG l’a souligné, le club de la capitale va également devoir se passer de Tanguy Kouassi qui s’est engagé avec le Bayern Munich, bien que ce ne soit toujours pas officialisé.

Thomas Meunier, finalement disponible pour le final 8 de la Ligue des champions ?

Certes, Thomas Meunier est déjà un joueur du Borussia Dortmund. Néanmoins, sa signature ne signifierait pas une impossibilité de jouer la fin de la saison avec le PSG pour le Belge. Interrogé sur la situation de Thomas Meunier pour l’émission Sport-Doppelpass , Hans-Joachim Watzke n’a clairement pas fermé la porte au fait que Meunier arbore la tunique parisienne jusqu’à la fin de la saison. « Thomas n'a pas encore décidé s'il allait finir la saison avec le PSG pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Tout ce que je sais, c’est qu’il réfléchit actuellement à cette possibilité. S'il le désire, il pourra rejoindre Paris. Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d'entente avec nos homologues parisiens, notamment pour clarifier les modalités de la prolongation de contrat de deux mois et tout ce qui concerne les assurances. Nous sommes en tout cas ouverts quant à cette possibilité ». Le directeur général du Borussia Dortmund a évoqué « des modalités » à voir avec le PSG pour qu’une telle opération puisse aboutir. Lesdites modalités seraient cependant ce qui bloquerait en partie le retour de Meunier au PSG.

Le PSG contraint de se mettre d’accord avec le BvB pour un prêt payant de Meunier ?