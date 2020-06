Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit ses plans remis en cause par une vieille connaissance !

Publié le 28 juin 2020 à 16h30 par La rédaction

Le mercato approche à grand pas à l’échelle européenne, et le PSG va devoir faire face à une grosse vague de départs cet été. Leonardo va donc devoir trouver les bonnes pioches pour la saison prochaine, mais une vieille connaissance vient pour l’instant compromettre ses plans…

C’est un fait : le PSG a besoin de se renforcer cet été. Avec les départs libres de Thomas Meunier, Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva et Tanguy Kouassi, le PSG fait face à une énorme vague de départs, qu’il leur faudra obligatoirement combler dès cet été. L’avenir de Layvin Kurzawa, également en fin de contrat à l’issue de la saison, semble également toujours flou. Si Leonardo a déjà quelques pistes pour son mercato, une vieille connaissance à lui pourrait remettre en cause tous ses plans…

Le Milan AC prêt à garder ses joueurs

Ainsi, comme révélé par le10sport.com , Leonardo a transmis une offre pour Ismaël Bennacer, le milieu de terrain international algérien de l’AC Milan. Cependant, le PSG pourrait avoir quelques soucis dans ce dossier, puisque ce dernier semble intransférable aux yeux de son club, tant ses performances sous le maillot Rossonero sont bonnes. Le cas Theo Hernandez pose également problème, puisque le Milan AC ne souhaite pas le laisser filer, et que le Français ne souhaite pas non plus rejoindre le PSG. Deux pistes chaudes de Leonardo qui pourraient donc tomber à l’eau à cause de son ancien club, mais pas que, puisqu’Alessio Romagnoli est également ciblé par le directeur sportif brésilien du PSG. Cependant, là aussi, le Milan AC ne souhaite pas se séparer de son capitaine. Mais ce n’est pas tout…

Plusieurs joueurs ciblés par les deux clubs