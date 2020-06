Foot - Mercato

Mercato : Adrien Silva pousse un coup de gueule contre l'AS Monaco !

Publié le 28 juin 2020 à 15h55 par La rédaction mis à jour le 28 juin 2020 à 15h56

Alors qu’il vient de quitter le club du Rocher, Adrien Silva (31 ans) n’a pas manqué de blâmer le projet et la direction de l’AS Monaco.