Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Tonali enfin proche de sa conclusion ?

Publié le 28 juin 2020 à 14h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, l’international italien de Brescia Sandro Tonali figure dans la short-list d’Antonio Conte, qui en a fait sa priorité pour le milieu de terrain. Et l’Inter pourrait bientôt passer à l’action dans ce dossier…

L’Inter Milan s’active sur le marché des transferts. Outre le dossier Achraf Hakimi, qui serait tout proche d’être bouclé pour un transfert estimé à 40M€ hors bonus, les Nerazzuri seraient désormais concentrés sur le dossier Sandro Tonali. Comme révélé par le10sport.com , l’international italien de Brescia est promis à l’Inter Milan, et le club lombard pourrait très bientôt dégainer une offre afin de tenter de le recruter dès cet été, tandis que Leonardo souhaite toujours le faire signer au PSG…

Une transaction à la Barella envisagée ?