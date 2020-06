Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce prétendant qui revient sur son échec avec Tanguy Kouassi !

Publié le 28 juin 2020 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat ce mardi, Tanguy Kouassi va quitter le PSG et prendre la direction du Bayern. Alors qu'il aurait souhaité recruter la pépite de 18 ans, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, est revenu sur son échec sur ce dossier.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin, Tanguy Kouassi a décidé de signer son premier contrat professionnel ailleurs. Malgré l'intérêt du Stade Rennais, la pépite de 18 ans va quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Bundesliga, du côté du Bayern. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club bavarois lui a offert un contrat de quatre saisons compris entre 2,5M€ et 3M€ annuels. Un salaire qui est supérieur à celui proposé par le Stade Rennais (2M€). Lors d'un entretien accordé à Ouest-France , Florian Maurice est revenu sur le dossier Tanguy Kouassi. Le directeur sportif breton s'est étonné de voir le joueur formé au PSG lui échapper.

«Je l’imaginais plus quitter Paris pour venir chez nous»