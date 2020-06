Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est clairement refroidi pour l'une de ses priorités !

Publié le 28 juin 2020 à 11h15 par La rédaction

L’entraîneur du Bayern Munich Hans-Dieter Flick compte sur Mickaël Cuisance (20 ans) pour la saison prochaine. Le milieu français est une piste d’André Villas-Boas.

L’OM entre dans la « phase 2 » de son projet. Et cerise sur le gâteau, les Marseillais disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine. L’entraîneur André Villas-Boas l’avait déjà affirmé, il ne souhaite pas faire de la simple figuration en C1 et souhaite garder un effectif compétitif, malgré les difficultés financières du club. Plusieurs éléments du vestiaire pourraient être amenés à quitter le club, mais l'OM compterait tout de même se renforcer. L’entraîneur portugais a même déjà coché ses priorités de recrutement. Et parmi elles : le jeune milieu de terrain du Bayern Munich Mickaël Cuisance (20 ans). Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier. Comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, le Stade Rennais s’est également positionné sur le jeune français. La concurrence est rude pour le club marseillais. Mais il semblerait que le dossier soit verrouillé…

Cuisance conservé par le Bayern ?