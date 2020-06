Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet en rajoute une couche après sa décision fracassante !

Publié le 28 juin 2020 à 7h30 par La rédaction

En prolongeant avec l’OM, Dimitri Payet en a surpris plus d’un. Une décision forte qu’a justifiée le principal intéressé.

C’était une annonce fracassante à laquelle ne s’attendaient pas les fans de l’OM. Pour la première conférence de presse post-confinement, Dimitri Payet, accompagné d’André Villas-Boas et de Jacques-Henri Eyraud a annoncé sa prolongation de contrat à l’OM jusqu’en 2024. Un choix fort ponctué par de gros sacrifices pour parvenir à un accord comme l’a expliqué Jacques-Henri Eyraud: « Il a fait des efforts considérables. Dimitri a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes ». Une décision davantage expliquée par le principal intéressé dans un entretien sur le site officiel de l’OM.

« J’ai voulu être marseillais à vie »