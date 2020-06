Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet lève le voile sur son immense surprise !

Publié le 28 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Contre toute attente, Dimitri Payet a prolongé son contrat à l'Olympique de Marseille en acceptant de diviser par deux son salaire. Un choix qu'il a justifié.

Compte tenu des récentes informations concernant la vente de l'OM à un projet porté par Mourad Boudjellal, la prolongation de Dimitri Payet est quasiment passée inaperçue. Et pourtant, le numéro 10 olympien a fait de sacrées concessions comme l'a révélé Jacques-Henri Eyraud : « Il a fait des efforts considérables. Dimitri a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes . » Désormais lié à l'OM jusqu'en juin 2024, Dimitri Payet a justifié son beau geste.

Payet explique sa prolongation surprise