Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de tonnerre se précise pour Florian Thauvin !

Publié le 28 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Pas décidé à quitter l’OM cet été, Florian Thauvin pourrait se retrouver en 2021. Et un départ à 0€ semble plus que jamais se préciser pour le champion du monde.

L’OM pourrait bien avoir de gros maux de tête à cause de Florian Thauvin. Actuellement, l’avenir de l’international français fait énormément. Et comme l’a récemment assuré un proche de ce dossier, un départ n’est pas à l’ordre du jour pour cet été : « Il est dans sa dernière année de contrat. Il n'a que très peu d'intérêt à partir maintenant sachant qu'il sera libre et pourra s'engager dès janvier 2021 avec le club de son choix. Sauf offre d'une formation qui lui convienne, sportivement et financièrement, il ne bougera pas ». N’ayant plus qu’un an de contrat et ne voyant pas vraiment le bout d’une prolongation, Thauvin pourrait alors partir libre à l’été 2021.

Pas l’ombre d’une prolongation…

Florian Thauvin quittera-t-il vraiment l’OM pour 0€ ? On en prendrait bien le chemin. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, une prolongation n’est pas d’actualité, ce qui pourrait amener l’entourage du Français à regarder ailleurs pour l’avenir. Ainsi, plusieurs clubs ont déjà posé les premières pierres pour une opération en 2021 et un transfert libre de Thauvin. Un scénario qui pourrait même être bénéfique pour le Marseillais puisque cela pourrait lui permettre de toucher une grosse prime à la signature. De côté de l’OM, il va donc falloir vite réagir.