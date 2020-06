Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour l’avenir de Julian Draxler !

Publié le 28 juin 2020 à 21h45 par H.G.

En difficulté au PSG depuis plusieurs mois, Julian Draxler pourrait voir son avenir s’écrire loin du club de la capitale dès cet été à un an du terme de son contrat.

L’une des priorités de Leonardo au cours de la prochaine session estivale des transferts sera une nouvelle fois de renforcer l’entrejeu du PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le directeur sportif parisien a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité dans cette optique, pour lequel une première offre à hauteur de 60M€ a été repoussée par la Lazio. Malgré ce refus, les discussions seront amenées à se poursuivre entre l’écurie italienne et Paris, mais avant cela, Leonardo aimerait dégraisser dans ce secteur pour laisser une place au Serbe et engranger des liquidités pour continuer de recruter ensuite, le Brésilien souhaitant la venue de deux joueurs au milieu cet été. Et outre Ander Herrera, Julian Draxler ferait aussi partie des éventuels candidats à un départ du PSG dans les prochaines semaines.

Julian Draxler sacrifié pour la venue d’un deuxième milieu ?