Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour la succession de Navas !

Publié le 28 juin 2020 à 18h15 par Th.B.

Désireux de préparer l’après-Keylor Navas, Leonardo prendrait en considération l’option André Onana. Néanmoins, le portier de l’Ajax pourrait bien passer l’été à Amsterdam

Bien que le Covid-19 ait bouleversé les ambitions de Leonardo pour le mercato estival, le directeur sportif du PSG aurait toujours la ferme intention de renforcer de multiples positions. Layvin Kurzawa serait sur le point de prolonger son contrat. En ce sens, le recrutement d’un latéral gauche n’est plus une priorité. Néanmoins, un arrière droit, un défenseur central, un attaquant et un voire deux milieux de terrain sont attendus au PSG cet été. En outre, un suppléant et à terme un successeur de Keylor Navas devrait déposer ses valises à Paris dans les prochains mois. André Onana serait un profil apprécié de la direction sportive du PSG, mais son départ de l’Ajax Amsterdam n’est certainement pas acquis.

« Pour Onana, une autre année à l'Ajax pourrait certainement être une option »