Mercato - OM : L'avenir de Florian Thauvin déjà tout tracé ?

Publié le 28 juin 2020 à 16h45 par La rédaction

En fin de contrat dans un an, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé avec l’OM. Une situation qui ne dérangerait pas le principal intéressé.

Il va être un des dossiers les plus importants à gérer cette saison pour l’OM. Alors que l’avenir de Dimitri Payet à l'OM est scellé, celui de Florian Thauvin l’est beaucoup moins. En fin de contrat dans un an, l’ailier marseillais n’a toujours pas prolongé avec l’Olympique de Marseille et cette situation devrait perdurer encore de nombreuses semaines. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport, la direction marseillaise n’a toujours pas entamé les premières négociations avec ses représentants pour un renouvellement de son contrat. Une situation qui pourrait pousser la star marseillaise à quitter l’OM. Interrogé sur cette option dans le talk-show Phocéen, Romain Canuti a pris une position très claire dans le dossier Thauvin:

« Il va attendre sagement de partir gratuitement »