Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle sortie qui jette un froid sur le projet de Boudjellal !

Publié le 28 juin 2020 à 16h15 par La rédaction

L'ancien président du RC Lens, Gervais Martel s’est dit « extrêmement surpris » par les dernières déclarations de Mourad Boudjellal à propos du projet de rachat de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille est au cœur de l’attention. Même si le président du club Jacques-Henri Eyraud a affirmé que l’OM n’était pas à vendre, Mourad Boudjellal aurait l’intention de racheter le club phocéen. L’ancien président du RC Toulon est à la tête d’un projet gigantesque, accompagné de plusieurs investisseurs du Moyen-Orient. Une enveloppe de 700M€ est évoquée, dont 300M€ qui serviraient à convaincre Frank McCourt de lâcher sa propriété. Les avis sur ce plan divergent. À l’image de Pierre Ménès qui s’était montré inquiet ou de Bernard Tapie qui à l'inverse, avait totalement validé l’idée de Mourad Boudjellal. Et récemment, un autre ancien président du football s’est prononcé sur ce projet.

«Je suis extrêmement surpris… j’y crois à moitié»