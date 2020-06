Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger ce confirme pour ce crack de l’Ajax Amsterdam !

Publié le 28 juin 2020 à 15h45 par La rédaction

Annoncé partant de l’Ajax Amsterdam cet été, le portier international camerounais André Onana serait très apprécié par Leonardo, qui est toujours à la recherche d’un gardien pour la saison prochaine. Cependant, un club anglais pourrait bien se mêler sérieusement à la course pour l’attirer…

André Onana est très courtisé sur le marché des transferts. Très apprécié par le FC Barcelone ou encore le PSG, le gardien international camerounais aurait droit à un bon de sortie de la part de l’Ajax Amsterdam pour cet été, tout comme son coéquipier Donny Van de Beek. Une opportunité que Leonardo devrait tenter de saisir, mais un nouveau prétendant venu tout droit de Premier League pourrait se faire de plus en plus sérieux…

Onana pour remplacer Kepa à Chelsea ?